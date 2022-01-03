Ночью 2 января произошла авария в Надворнянском районе, в селе Добротов. Audi A40, за рулем которого был 40-летний мужчина сбил 13-летнюю девочку.
Недавно В Черкасской области столкнулись два автомобиля: погиб мужчина, много пострадавших
Девочка шла по проезжей части дороги
О ДТП рассказали СМИ в Управлении гражданской защиты облгосадминистрации. Девочка шла по проезжей части дороги в попутном направлении.
Ребенок получил травмы и попал в больницу
В аварии ребенок получил травмы. Пострадавшую госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу. Правоохранители проводят расследование инцидента на дороге.
Коротко о последних жутких авариях на дорогах Украины:
- Во Львовской области скорая помощь сбила пешехода. Мужчина – в тяжелом состоянии.
- В первый день 2022 года 19-летний водитель сбил 2 пешеходов под Киевом.
- В Днепре 1 января Volkswagen Golf столкнулся сразу с четырьмя автомобилями. Пострадал водитель и двое пассажиров.
- 31 декабря вблизи столицы из-за гололеда произошла масштабная авария с участием 4 машин.