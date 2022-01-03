Ночью 2 января произошла авария в Надворнянском районе, в селе Добротов. Audi A40, за рулем которого был 40-летний мужчина сбил 13-летнюю девочку.

Недавно В Черкасской области столкнулись два автомобиля: погиб мужчина, много пострадавших

Девочка шла по проезжей части дороги

О ДТП рассказали СМИ в Управлении гражданской защиты облгосадминистрации. Девочка шла по проезжей части дороги в попутном направлении.

Ребенок получил травмы и попал в больницу

В аварии ребенок получил травмы. Пострадавшую госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу. Правоохранители проводят расследование инцидента на дороге.

Обратите внимание! 28 декабря на Ивано-Франковщине, возле Снятина, в ДТП погибли два человека. Столкнулись Ford Mondeo и микроавтобус Mercedes Vito. Еще два человека госпитализированы.

Коротко о последних жутких авариях на дорогах Украины: