Уночі 2 січня сталась аварія у селі Добротів, що на Надвірнянщині. Audi A40, за кермом якого був 40-річний чоловік, збило 13-річну дівчинку.
Нещодавно На Черкащині зіткнулися два автомобілі: загинув чоловік, багато постраждалих
Дівчинка йшла проїзною частиною дороги
Про ДТП розповіли ЗМІ в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. Дівчинка йшла проїзною частиною дороги в попутному напрямку.
Дитина отримала травми і потрапила до лікарні
В аварії дитина отримала травми. Потерпілу госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Правоохоронці проводять розслідування інциденту на дорозі.
Коротко про останні моторошні аварії на дорогах України:
- У Львівській області швидка допомога збила пішохода. Чоловік – у важкому стані.
- У перший день 2022 року 19-річний водій збив 2 пішоходів під Києвом.
- У Дніпрі 1 січня Volkswagen Golf зіштовхнувся з одразу чотирма автомобілями. Постраждав водій та двоє пасажирів.
- 31 грудня поблизу столиці через ожеледицю сталась масштабна аварія за участю 4 машин.