Уночі 2 січня сталась аварія у селі Добротів, що на Надвірнянщині. Audi A40, за кермом якого був 40-річний чоловік, збило 13-річну дівчинку.

Нещодавно На Черкащині зіткнулися два автомобілі: загинув чоловік, багато постраждалих

Дівчинка йшла проїзною частиною дороги

Про ДТП розповіли ЗМІ в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. Дівчинка йшла проїзною частиною дороги в попутному напрямку.

Дитина отримала травми і потрапила до лікарні

В аварії дитина отримала травми. Потерпілу госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Правоохоронці проводять розслідування інциденту на дорозі.

Зверніть увагу! 28 грудня на Івано-Франківщині, біля Снятина, у ДТП загинули двоє людей. Зіткнулись Ford Mondeo та мікроавтобус Mercedes Vito. Ще двоє осіб госпіталізовані.

Коротко про останні моторошні аварії на дорогах України: