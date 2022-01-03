Після цього автівка BMW врізалась у дерево. Про це розповіли у поліції Миколаївщини.

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У Миколаєві трапилась мороторошна аварія: двоє загинули на місці

Правоохоронці повідомили, що зіткнення трапилось 3 січня орієнтовно о 00:32 на вулиці Генерала Карпенка.

У результаті аварії 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Ще одну пасажирку цього ж авто, 38-річну жінку, доставили в лікарню,

– розповіли у поліції.

На щастя, ані водій, ані пасажир Hyundai не постраждали. Наразі поліція встановлює деталі та причини аварії.



У аварії загинули 2 людей, ще одну – госпіталізували

Коротко про останні аварії в Україні та світі

2 січня біля польського Любліна трапилась аварія за участю автобуса, що перевозив литовських туристів. Внаслідок зіткнення постраждали 13 людей, серед яких 5 – діти. Всього у автобусі їхали 44 людини.

У селі Добротів на Надвірнянщині, що на Прикарпатті, 40-річний водій Audi A40 збив 13-річну дівчинку. Дитину доправили у лікарню, вона травмована. Причини аварії встановлює поліція.

Ввечері 1 січня у Пустомитах, що на Львівщині, водій швидкої допомоги збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав травми, його госпіталізували. У постраждалого важкі травми.

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