Двое раненых детей из Бучи умерли, потому что оккупанты из РФ не дали их вывезти в "Охматдет"

Двое раненых детей из Бучи умерли, потому что российские оккупанты не дали их вывезти в "Охматдет"

В конце концов скорая помощь не смогла забрать детей в больницу. Об этом сообщил гендиректор 5 марта – это случилось на 10-й день войны, которые Россия начала против Украины.

Важно За 8 дней войны в Украине погибли 28 детей

Двое детей с огнестрельными ранениями скончались

Сегодня ночью (говорится о ночи на 5 марта – 24 канал) к нам должны были привезти троих тяжелораненых детей, получивших огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли,

– рассказал Жолнер.

Врач объяснил, что приезда еще одного ребенка в больнице ждут. Он добавил, что больница, несмотря на все, готова оказывать медицинскую помощь раненым детям и взрослым.



Что нужно поставить в аптечку / Инфографика 24 канала

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