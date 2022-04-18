Двое раненых в довольно тяжелом состоянии, – Садовый о ракетном обстреле Львова
Утром 18 апреля по Львову прилетело несколько ракет. Предварительно известно о 6 погибших и 11 пострадавших. Мэр Львова рассказал, что двое раненых жителей находятся в тяжелом состоянии.
Об этом Андрей Садовый сказал во время телемарафона, сообщает 24 канал.
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По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Двое раненых находятся в достаточно тяжелом состоянии. Но всем необходимым они обеспечены,
– заявил мэр Львова.
Спасатели ликвидируют последствия ракетных обстрелов в городе.
Мэр отметил, что это просто люди, которые пришли на работу. Двое из 11 пострадавших в тяжелом состоянии.
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, враги атаковали ракетами во Львове 3 военных объекта и шиномонтаж. Известно, что также повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.
Кроме того, одна из ракет попала вблизи железнодорожного вокзала. Известно, что среди пассажиров или сотрудников железной дороги нет.
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