Двое раненых в результате обстрела Одесчины – в критическом состоянии, их прооперируют, – Енин

Российские военные нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району 1 июля. В результате десятки человек получили ранения. Двое из них в критическом состоянии и нуждаются в оперативном вмешательстве.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что таким образом враг мог просто отомстить Украине за освобождение острова Змеиный, передает 24 канал.

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Двух раненых ждет операция

Енин отметил, что двоих пострадавших в результате ракетного удара доставили в больницу в критическом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизнь. Вскоре им проведут операции.

Первый замминистра добавил, что все мы видим, что российские военные наносят максимально циничные атаки. В то же время он отметил, что ответные действия врага можно воспринимать как ответный удар на освобождение от оккупантов Змеиного.

Мол, не прошло и суток, как враг молниеносно отреагировал на необходимость отойти от острова. Поэтому ответный шаг он рассматривает, скорее всего, как месть за победу ВСУ.

Он также отметил, что в расследовании примут участие не только украинские правоохранители. Совместно с ними военные преступления, совершенные российскими военными в Одесской области, будут изучать в международном уголовном суде.

Ракетный удар по Одесской области 1 июля: коротко о важном

Цинический ракетный удар оккупанты нанесли около 01:00 1 июля. Враг выпустил сразу три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Поднял в небо их враг с территории временно оккупированного Крыма.

Оккупанты попали в девятиэтажку, а также две базы отдыха. В жилом доме полностью уничтожен один подъезд. Что же касается баз отдыха, то там разрушены 3-этажный и 4-этажный дома.

Вскоре представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг информацию, что враг мог бить по какой-то военной базе. Он подчеркнул, что поселок Сергеевка абсолютно мирный. Более того, его местные построили именно для того, чтобы принимать у себя отдыхающих.

В то же время он отметил, что оправдался его самый плохой прогноз. Мол, россияне просто так не отступят от острова Змеиный. Так и вышло. Хотя они и покинули Одесскую область, решили нанести циничный и жестокий удар по гражданскому населению.

Известно, что от рук врага погибли 19 человек. К сожалению, среди них есть двое детей. Также в больницы госпитализировали 38 раненых. В частности, беременную женщину и шесть детей. За медицинской помощью самостоятельно обратились еще восемь человек. Кроме того, спасателям удалось вызволить из-под завалов еще восьмерых украинцев.

В СБУ подчеркнули, что уже проводятся следственные действия. Правоохранители занимаются документированием последствий военного преступления, совершенного российскими военными. Как отметил глава СБУ, в Кремле в очередной раз доказали свой статус страны-террориста. Что касается преступников, то их, убежден он, обязательно найдут и накажут. А вместе с ними и тех, кто отдавал приказы убивать гражданское население.

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