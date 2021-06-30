Двое россиян шпионили за военными учениями в Албании – СМИ

В Албании в мае – июне прошли международные военные учения "Защитник Европы 21". Страна подозревает, что во время них, шпионить приехали два гражданина России.

Они находились в Албании именно во время международных военных учений. В прокуратуре уже открыли дело.

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Прокуратура Тираны открыла дела, по подозрению в незаконном сборе и передаче информации, против россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова,

– говорится в сообщении.

Буданов представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера. Он заехал в страну 1 марта 2021 года.

Но позже у албанских стражей порядка возникли подозрения относительно цели его пребывания в стране во время проведения в Албании, в том числе на побережье, учений "Защитник Европы 21", – говорится в сообщении.

Именно поэтому его 10 мая депортировали пограничная полиция.

Россяинин Черкасов заехал в Албанию 12 мая. Он направлялся в Дуррес тогда, когда там проводились международные учения. Именно это и вызвало сомнения относительно цели прибытия россиянина.

Во время проверки вещей Черкасова был обнаружено дрон, который ему не позволили ввезти,

– говорится в сообщении.

В течение трех дней, когда россяине были в Албании, за ними следили. Всю информацию об их встречах и передвижениях передали следователям.

Албания была одной из 16 стран, где проходили многонациональные военные учения "Защитник Европы 21". Учения на нескольких локациях в Албании продолжались с 1 мая по 14 июня.