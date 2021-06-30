Двое россиян шпионили за военными учениями в Албании – СМИ
Источник:"Балканский обозреватель"
В Албании в мае – июне прошли международные военные учения "Защитник Европы 21". Страна подозревает, что во время них, шпионить приехали два гражданина России.
Они находились в Албании именно во время международных военных учений. В прокуратуре уже открыли дело.
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Прокуратура Тираны открыла дела, по подозрению в незаконном сборе и передаче информации, против россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова,
– говорится в сообщении.
Буданов представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера. Он заехал в страну 1 марта 2021 года.
Но позже у албанских стражей порядка возникли подозрения относительно цели его пребывания в стране во время проведения в Албании, в том числе на побережье, учений "Защитник Европы 21", – говорится в сообщении.
Именно поэтому его 10 мая депортировали пограничная полиция.
Россяинин Черкасов заехал в Албанию 12 мая. Он направлялся в Дуррес тогда, когда там проводились международные учения. Именно это и вызвало сомнения относительно цели прибытия россиянина.
Во время проверки вещей Черкасова был обнаружено дрон, который ему не позволили ввезти,
– говорится в сообщении.
В течение трех дней, когда россяине были в Албании, за ними следили. Всю информацию об их встречах и передвижениях передали следователям.
Албания была одной из 16 стран, где проходили многонациональные военные учения "Защитник Европы 21". Учения на нескольких локациях в Албании продолжались с 1 мая по 14 июня.
Что такое учения "Защитник Европы 21"
Это масштабные учения, в которых приняли участие более 30 тысяч военных из 27 стран НАТО и партнеров.
Это ежегодные многонациональные совместные учения Сухопутных войск США в Европе и в Африке.
Их цель – развитие стратегической готовности, боевой и оперативной совместимости между США, союзниками НАТО и партнерами.
В этом году учения были более масштабными, чем в 2020 году. Они охватили более 30 полигонов на территории 10 стран Европы.
Источник: Командование Сухопутных войск США в Европе