Вони перебували в Албанії саме під час міжнародних військових змагань. У прокуратурі вже відкрили праву.
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Російських шпигунів виявили у Албанії – ЗМІ
Прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти росіян Георгія Буданова та Владислава Черкасова,
– мовиться у повідомленні.
Буданов представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Він заїхав у країну 1 березня 2021 року.
Але пізніше у албанських правоохоронців виникли підозри щодо мети його перебування в країні під час проведення в Албанії, в тому числі на узбережжі, навчань "Захисник Європи 21", – мовиться у повідомленні.
Саме тому його 10 травня депортувала прикордонна поліція.
Росіянин Черкасов заїхав У Албанію 12 травня. Він прямував у Дуррес тоді, коли там проводилися міжнародні навчання. Саме це й викликало сумніви щодо мети прибуття росіянина.
Після перевірки речей Черкасова було виявлено дрон, який йому не дозволили ввезти,
– мовиться в повідомленні.
Протягом трьох днів, коли росіяни були в Албанії, за ними стежили. Всю інформацію про їхні зустрічі та пересування передали слідчим.
До речі, Албанія була однією з 16 країн, де проходили багатонаціональні військові навчання "Захисник Європи 21". Навчання на кількох локаціях в Албанії тривали з 1 травня по 14 червня.
Що таке навчання "Захисник Європи 21"Це масштабні навчання, у яких взяли участь понад 30 тисяч військових із 27 країн-членів НАТО і партнерів.
Це щорічні багатонаціональні спільні навчання Сухопутних військ США у Європі та в Африці.
Їх мета – розбудова стратегічної готовності, бойової та оперативної сумісності між США, союзниками НАТО і партнерами.
Цього року навчання були масштабнішими, ні у 2020 році. Вони охопили понад 30 полігонів на території 10 країн Європи.
Джерело: Командування Сухопутних військ США у Європі