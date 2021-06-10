Судьи Стерненко из "дела об 1 патроне" подали в отставку

Двое судей из коллегии, принимавшей последнее решение в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу об "1 патроне", подали в отставку. Речь идет об Альбине Кабегроб и Вадиме Прибылове.

Так, двое судей Одесского апелляционного суда уходят в отставку. Это отметили в повестке дня заседания Высшего совета правосудия.

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На судей могли давить

Заявление на увольнение суде написали сами. Причины такого решения пока неизвестны. Однако Стерненко написал, что эти отставки могли быть связаны с бешеным давлением на судей.

Видимо, от них требовали меня заключить в тюрьму, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол меньший (год условно за 1 патрон), решили уйти,

– отметил активист.

Вскоре ВСП рассмотрит эти заявления.

Дело Стерненко: что надо знать

В феврале 2021 года суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы за якобы похищение экс-депутата Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника.

Адвокаты Стерненко подали апелляцию. Когда объявили приговор, по всей Украине вспыхнули протесты в поддержку активиста.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

31 мая Стерненко оправдали.

Однако активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. В частности, виновным признали из-за того, что он якобы хранил 1 патрон.

Суд назначил ему 1 год условного.

Стерненко заявил, что не согласен с решением суда, поэтому будет обжаловать его в Верховном суде.

Впоследствии суд оправдал соратника Стерненко Руслана Демчука.​

Дело Стерненко / инфографика 24 канала