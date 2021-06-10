Судьи Стерненко из "дела об 1 патроне" подали в отставку

10 июня 2021 , 11:42
Читати новину українською

Источник:

Телеграм-канал Сергея Стерненко

Двое судей из коллегии, принимавшей последнее решение в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу об "1 патроне", подали в отставку. Речь идет об Альбине Кабегроб и Вадиме Прибылове.

Так, двое судей Одесского апелляционного суда уходят в отставку. Это отметили в повестке дня заседания Высшего совета правосудия.

Важно Дело Стерненко об убийстве: что еще грозит активисту

На судей могли давить

Заявление на увольнение суде написали сами. Причины такого решения пока неизвестны. Однако Стерненко написал, что эти отставки могли быть связаны с бешеным давлением на судей.

Видимо, от них требовали меня заключить в тюрьму, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол меньший (год условно за 1 патрон), решили уйти,
– отметил активист.

Вскоре ВСП рассмотрит эти заявления.

Дело Стерненко: что надо знать

  • В феврале 2021 года суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы за якобы похищение экс-депутата Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника.
  • Адвокаты Стерненко подали апелляцию. Когда объявили приговор, по всей Украине вспыхнули протесты в поддержку активиста.
  • 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
  • 31 мая Стерненко оправдали.
  • Однако активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. В частности, виновным признали из-за того, что он якобы хранил 1 патрон.
  • Суд назначил ему 1 год условного.
  • Стерненко заявил, что не согласен с решением суда, поэтому будет обжаловать его в Верховном суде.
  • Впоследствии суд оправдал соратника Стерненко Руслана Демчука.

Дело Стерненко / инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика