Так, двоє суддів Одеського апеляційного суду йдуть у відставку. Це зазначили у порядку денному засідання Вищої ради правосуддя.

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На суддів могли тиснути

Заяву на звільнення суді написали самі. Причини такого рішення наразі невідомі. Однак Стерненко написав, що ці відставки могли бути пов'язані із шаленим тиском на суддів.

Мабуть, від них вимагали мене ув'язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти,

– зазначив активіст.

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