Двое в реанимации: мэр Славуты уточнил количество пострадавших в результате атаки

В результате атаки оккупантов по Хмельницкой области в Славуте пострадали 18 человек – все гражданские. Известно, что двое пострадавших находятся в реанимации.

Об этом сообщил мэр Славуты Василий Сидор в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Все потерпевшие получают медицинскую помощь.

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Все 18 потерпевших – гражданские

Василий Сидор уточнил, что из-за обстрелов пострадали 18 человек, из них двое находятся в реанимации. Один из них – работник котельной.

По данным мэра, все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.

Заметим, что ранее городской глава Славуты сообщал, что по состоянию на 9:00 в медучреждения с различными степенями повреждений обратилось 20 человек.

Очень много повреждений инфраструктуры

Кроме того, в городе повреждена больница, промышленное предприятие и около 300 многоэтажных домов, а также частный сектор. Более того, в Славуте нет ни одного учебного заведения, которое бы не задела взрывная волна этой ночью.

То, что натворили россияне в эту ночь – мы такого не думали и не готовились. Повреждений очень много. Повреждены все объекты образования, их 28. У них разный уровень повреждения,

– сказал мэр Славуты.

Заметим, что сегодня в обществе приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях.

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