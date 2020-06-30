Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики первыми открыли огонь по нашим позициям. Из-за обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Где ранили военных

Оккупанты открыли огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на Луганском направлении у Новозвановки, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Двое военных получили осколочные ранения, их оперативно эвакуационной техникой доставили в госпиталь. Пока ничего неизвестно о состоянии украинских бойцов.

Реакция ООС

На обстрелы бойцы ВСУ немедленно отреагировали. Потери противника уточняются.

В ООС предупредили, что на свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

Потери Украины на Донбассе в 2020 году: цифры

С начала 2020 года погибли уже 57 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

Погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения.

В целом российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса.

Оккупанты нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.