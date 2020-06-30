Российские наемники ранили 2 украинских военных на Донбассе
Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики первыми открыли огонь по нашим позициям. Из-за обстрелов двое украинских военных получили ранения.
Где ранили военных
Оккупанты открыли огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на Луганском направлении у Новозвановки, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Двое военных получили осколочные ранения, их оперативно эвакуационной техникой доставили в госпиталь. Пока ничего неизвестно о состоянии украинских бойцов.
Реакция ООС
На обстрелы бойцы ВСУ немедленно отреагировали. Потери противника уточняются.
В ООС предупредили, что на свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.
Потери Украины на Донбассе в 2020 году: цифры
- С начала 2020 года погибли уже 57 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.
- Погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения.
- В целом российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса.
- Оккупанты нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.