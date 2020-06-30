Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики першими відкрили вогонь по наших позиціях. Через обстріли двоє українських військових отримали поранення.

Де поранили військових

Окупанти відкрили вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на Луганському напрямку біля Новозванівки, повідомили у пресштабі ООС.

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Двоє військових отримали осколкові поранення, їх оперативно евакуаційною технікою доставили до госпіталю. Наразі нічого невідомо про стан українських бійців.

Реакція ООС

На обстріли бійці ЗСУ негайно відреагували. Втрати противника уточнюються.

У ООС попередили, що на свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

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