Двое бойцов отбили штурм россиян и в добавок взяли пленных: невероятные кадры из-под Покровска
Украинские воины ежедневно проявляют героизм в противостоянии с агрессором. Не исключением стали и двое бойцов "Скалы".
Двое воинов 425-го отдельного штурмового полка "Скала" отбили атаку врага и взяли пленных, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу бригады.
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Два защитника против группы российских штурмовиков
Отмечается, что вражеская штурмовая группа из 4 пехотинцев пыталась захватить здание, которое удерживали двое воинов "Скалы".
Сначала российский пулеметчик открыл огонь по украинским позициям. В ответ ему прилетела граната. Затем захватчики попытались обойти сооружение и снова приблизиться, но зря.
На помощь украинским бойцам прибыли FPV-дроны, от которых россияне разбежались. Пулеметчик сбежал с поля боя, одного пехотинца ликвидировали, а двое спрятались в подвале.
В конце концов воины "Скалы" покинули здание и взяли двух оккупантов из подвала в плен.
Предварительно, бой состоялся в центральной части поселка Шевченко, что в районе Покровска.
Отражение атаки россиян под Покровском: смотрите видео
К слову, как пишет NYT, в декабре российские войска продвинулись к Покровску, но хорошо подготовленная оборона Украины помешала их штурму. Более того, украинские войска провели операции для восстановления выгодных позиций возле города.