Двое заместителей мэра Черноморска написали заявления на увольнение, – Марченко

В Черноморске два заместителя городского главы решили написать заявления об увольнении. С 8 июля они уже не выполняют свои должностные обязанности.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко приехал в Черноморск.

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Мэры написали заявления по результатам своей работы. Однако Марченко отметил, что окончательное решение об увольнении указанных лиц будет принимать Черноморский горсовет на ближайшей сессии.

Сегодня посетил город Черноморск. По результатам работы два заместителя городского главы решили написать заявления об увольнении и с сегодняшнего дня уже не выполняют своих должностных обязанностей,

– рассказал глава ОВА.

Драка в Белгород-Днестровском

В Одесской области 7 июля разгорелся скандал. Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан на заседании сессии подрался с председателем районного совета Григорием Мельниченко.

Чиновники обменялись несколькими ударами по лицу и обозвали друг друга бранными словами.

Городской глава обвинил главу райсовета. Мол, тот пытался незаконно захватить помещение местного кожно-венерологического диспансера.

Марченко отреагировал на инцидент. Он отметил, что доказывать свою смелость во время военного положения следует на поле боя. По его словам, такое поведение неприемлемо. Чиновник предупредил "хулиганов", что ответная реакция будет, в этом сомневаться не надо.