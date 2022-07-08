Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко приїхав до Чорноморська.

До теми Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради

Мери написали заяви за результатами своєї роботи. Однак Марченко зауважив, що остаточне рішення про звільнення зазначених осіб ухвалюватиме Чорноморська міськрада на найближчій сесії.

Сьогодні відвідав місто Чорноморськ. За результатами роботи два заступники міського голови вирішили написати заяви про звільнення і від сьогодні вже не виконують своїх посадових обов'язків,

– розповів глава ОВА.

Бійка у Білгород-Дністровському

На Одещині 7 липня розгорівся скандал. Мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан на засіданні сесії побився з головою районної ради Григорієм Мельниченком.

Чиновники обмінялися кількома ударами по обличчю і обізвали один одного лайливими словами.

Міський голова звинуватив голову райради. Мовляв, той пробував незаконно захопити приміщення місцевого шкірно-венерологічного диспансеру.

Марченко відреагував на інцидент. Він зазначив, що доводити свою сміливість під час воєнного стану варто на полі бою. За його словами, така поведінка є неприйнятною. Чиновник попередив "хуліганів", що відповідна реакція буде, у цьому сумніватись не треба.

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