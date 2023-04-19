Это был никакой не Путин, – Данилов опроверг легенду о поездке главы Кремля на фронт

Информационное пространство всколыхнула новость о том, что Владимир Путин был на оккупированной части Херсонщины и Луганщины. В то же время в СНБО считают, что это ложь.

Во вторник, 18 апреля, российские "информационные ресурсы" начали публиковать видео, на которых водно, что президент России якобы прибыл на захваченные оккупантами части Луганской и Херсонской областей. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона заверил, что неподалеку от линии фронта был не сам диктатор, а его двойник, – информирует 24 Канал.

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Почему Путин не мог приехать

По словам Данилова, встретиться с настоящим "бункерным" не так-то просто. То есть, для этого нужно от 10 до 14 дней провести на карантине. Даже если это условие не выполняется, то держат людей от Путина на расстоянии не менее 18 метров.

Его там физически быть не могло и не было. Точка… Если это встреча с какими-то иностранными представителями, то расстояние на встрече – 18 метров, чтобы "не дай бог", что не произошло с тем террористом. Никакого Путина там не было. Конечно, был двойник,

– констатировал секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что этим российский президент отличается от украинского. Собственно, Владимир Зеленский всегда открыт для общения с прессой, бойцами ВСУ и, очевидно, не имеет двойников.

Это отличие (Зеленского – 24 Канал) от того путинского бункерного деда, который уже сам себя скоро будет пугаться,

– добавил Данилов.

Что известно об этом визите диктатора