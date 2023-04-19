Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, приезд Путина на оккупированные территории Украины выглядел очень странно. Что он хотел этим продемонстрировать – возможно, только "бункерному" понятно.

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Путин – как бродячий барражирующий боеприпас

Как отметил военный, приезды Владимира Путина на оккупированные территории Украины всегда максимально непонятны. Так он приезжает ночью в Мариуполь и кому-то жмет руки; то ходит где-то вблизи гаражей на краю Херсона далеко от фронта.

Путин – как Shahed-136. Барражирующий бродячий боеприпас. То он ночью ездит в Мариуполь. Что-то кому-то пожал, что-то пожелал. У всех его двойников есть основная задача – отработать эту ходьбу "геморройную". У них там какой-то "сюр". Путин куда-то ездит и бесцельно это делает. Как барражирующий боеприпас. Но их электорат все это воспринимает,

– заметил Волощенко.

Забавно, что сам главный Путин мог отправить своего двойника приехать походить неподалеку от Геническа. Вообще непонятно, с кем из России можно вести переговоры – кто вообще настоящий. Поэтому, как подчеркнул военный, нужно просто уничтожить оккупантов. И, может быть, через несколько веков у них начнется нормальная жизнь.

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Он сравнил непонятные визиты Путина с приездом Президента Украины Владимира Зеленского на передовую в Авдеевку или в Бахмут. Там действительно видно, что глава государства находился поблизости от линии фронта. Он наградил бойцов, провел Ставку и самое главное – повысил дух и мотивировал на успешные боевые действия.

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