Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, приїзд Путіна на окуповані території України виглядав максимально дивно. Що він хотів цим продемонструвати – можливо, лише "бункерному" зрозуміло.

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Путін – наче бродячий баражуючий боєприпас

Як наголосив військовий, приїзди Владіміра Путіна на окуповані території Україна завжди максимально незрозумілі. То він приїжджає вночі в Маріуполь і комусь тисне руки; то ходить десь поблизу гаражів на краю Херсонщини далеко від фронту.

Путін – як Shahed-136. Баражуючий бродячий боєприпас. То він вночі їздить в Маріуполь. Щось комусь потиснув, щось побажав. У всіх його двійників є основне завдання – відпрацювати цю ходьбу "геморойну". У них там якийсь "сюр". Путін кудись їздить і безцільно це робить. Як баражуючий боєприпас. Але їхній електорат все це сприймає,

– зауважив Волощенко.

Кумедно, що сам головний Путін міг відрядити свого двійника приїхати походити неподалік від Генічеська. Взагалі незрозуміло, з ким з Росії можна вести переговори – хто взагалі є справжнім. Тому, як наголосив військовий, потрібно просто знищити окупантів. І, можливо, через кілька століть у них почнеться нормальне життя.

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Він порівняв незрозумілі візити Путіна з приїздом Президента України Володимира Зеленського на передову в Авдіївку чи Бахмут. Там дійсно видно, що глава держави перебував поблизу лінії фронту. Він нагородив бійців, провів Ставку і найголовніше – підвищив дух і мотивував на успішні бойові дії.

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