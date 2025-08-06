На внешний вид российского лидера обратил внимание Сергей Кислица, передает 24 Канал. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины предлагает найти "10 или более отличий" на фото.

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Как выглядел Путин на встречах?

Кислица обратил внимание на внешний вид российского президента во время встреч 1 и 6 августа.

Найдите 10 или более отличий... Но где же настоящий Путин? Или ни один из них?

– подписал фото дипломат.

Как выглядел Путин на встречах: смотрите фото

Напомним, на встрече с Лукашенко диктатор повторил свои условия для окончания войны в Украине, выдвинутые еще в июне 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

Результаты 3-часового разговора с Виткоффом прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он назвал его полезным и конструктивным. Страна-агрессор якобы "передала сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа".