Насколько реален такой вариант, прокомментировал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Может ли двойник Путина управлять Кремлем
Российский оппозиционер отметил, что концепция профессора Валерия Соловья – гениальная. Вопрос только в том, кому это выгодно. Понятно, что не Соловью.
Я думаю, что двойники могут существовать. Шанс очень вероятен и высок,
– считает Гудков.
В то же время, он не верит, что тело Путина хранится в холодильнике, а двойник руководит страной-агрессором. Потому что турбулентность внутри истеблишмента была бы значительно выше, в частности, начали бы распространяться слухи и разговоры.
Кому выгодны слухи о двойниках Путина
Гудков предполагает, что вполне может существовать двойник Путина, который вжился в роль и "прокатывается" через разные системы распознавания, чтобы добиться максимального внешнего сходства.
Потому что модели поведения одного Путина и другого Путина, которые иногда разделяют часы, – совершенно разные,
– заметил российский оппозиционер.
Это, по словам Гудкова, очень очевидно. И объяснить это нельзя ничем, кроме как наличием двойников. По крайней мере, с точки зрения здоровой логики.
Но, по его мнению, Путину это совсем невыгодно. Если же главе Кремля это невыгодно и продолжает делаться и остается безнаказанным для Соловья, то выгодно кому-то в самых сильных и влиятельных кругах российского истеблишмента.
Соответственно, добавляет он, можно говорить о серьезных предпосылках или начавшемся расколе. Это очень важный фактор, не изученный и не до конца понятный.
Слухи о "смерти" Путина и двойниках
- 22 октября в сети начали активно появляться сообщения, что российский президент якобы умер после сердечного приступа. Российские телеграмм-каналы, со ссылкой на "анонимные источники", писали о "лежащем на полу политике и перевернутым столе".
- Распространение таких вбросов может быть выгодно Кремлю. Так, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что вбросы якобы о смерти Путина – это лишь слухи, которым не стоит доверять.
- В то же время вид Владимира Путина вызывает много вопросов. На одном из видео можно заметить, как изменился российский диктатор всего за один день. Привлекли внимание, в частности, его щеки.