Наскільки реальний такий варіант, прокоментував 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Читайте також Путін запустив фейк про переговори, але це капітуляція, – Данілов прокоментував статтю NYT
Чи може двійник Путіна керувати Кремлем
Російський опозиціонер зауважив, що концепція професора Валєрія Солов'я – геніальна. Питання лише в тому, кому це вигідно. Зрозуміло, що не Солов'ю.
Я думаю, що двійники можуть існувати. Шанс дуже ймовірний та високий,
– вважає Гудков.
Водночас він не вірить, що тіло Путіна зберігається у холодильнику, а двійник керує країною-агресоркою. Тому що турбулентність усередині істеблішменту була б значно вищою, зокрема, почали б ширитися чутки та розмови.
Кому вигідні чутки про двійників Путіна
Гудков припускає, що цілком може існувати двійник Путіна, який вжився у роль та "прокочується" через різні системи розпізнання, щоб добитися максимальної зовнішньої схожості.
Тому що моделі поведінки одного Путіна й іншого Путіна, які іноді розділяють години, – цілком різні,
– зауважив російський опозиціонер.
Це, за словами Гудкова, дуже очевидно. І пояснити таке не можна нічим, окрім як наявністю двійників. Принаймні з погляду здорової логіки.
Але, на його думку, Путіну це зовсім невигідно. Якщо ж главі Кремля невигідно й це продовжує робитися й залишається безкарним для Солов'я, то вигідно комусь у найсильніших і найвпливовіших колах російського істеблішменту.
Відповідно, додає він, можна говорити про серйозні передумови чи розкол, який уже розпочався. Це дуже важливий фактор, який не вивчений і не до кінця зрозумілий.
Чутки про "смерть" Путіна та двійників
- 22 жовтня у мережі почали активно з'являтися повідомлення, що російський президент нібито помер після серцевого нападу. Російські телеграм-канали, з посиланням на "анонімні джерела", писали про "лежачого на підлозі політика і перевернутий стіл".
- Поширення таких вкидів може бути вигідне Кремлю. Так, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що вкиди про нібито смерть Путіна – це лише чутки, яким не варто довіряти.
- Водночас вигляд Владіміра Путіна викликає багато питань. На одному з відео можна помітити, як змінився російський диктатор лише за один день. Привернули увагу, зокрема, його щоки.