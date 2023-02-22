Это были двойники, – психолог сказал, когда в последний раз могли видеть настоящего Путина

Российский диктатор Владимир Путин выступил 21 февраля на федеральном собрании, а уже 22 февраля – на стадионе "Лужники". Однако, это был не настоящий Путин, а его двойники.

Более того, это были два разных человека. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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Когда в последний раз могли видеть настоящего Путина

Это были двойники,

– заметил Попов.

В то же время настоящий "бункерный" Путин, которого в России все боятся, в последний раз выступал перед камерами летом 2022 года, когда Сергей Шойгу докладывал ему о взятии Мариуполя. После этого он не появлялся в эфире.

Как отличить двойников российского диктатора

Кроме того, двойник главы Кремля, выступавший на федеральном собрании 21 февраля, недавно был в российском Волгограде. В то же время двойник, который был в "Лужниках", появляется на камерах очень редко.

"Разница между ними в том, что Путин, выступавший в теплом помещении перед своими поклонниками, полтора часа кашлял. В то же время другой Путин 7 минут выступал на морозе и ни разу не кашлянул. За сутки вылечиться наверняка невозможно", – объяснил психолог.

Итак, сейчас есть 2 двойника российского диктатора и Путин, который руководит из бункера.

Попов предположил, когда настоящий Путин в последний раз появлялся на камерах: смотрите видео

Что необычного было в речи Путина

Выступление главы Кремля на федеральном собрании сопровождали тотальная скука и печаль, захватившая весь зал. Обычно на речах Путина спит Дмитрий Медведев, а на этот раз уснули около 30 человек.

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А все потому, что российский диктатор выступал очень безэмоционально, ведь у страны-агрессора нет никаких побед о которых Путин мог бы говорить. Несмотря на то, что он ничего не сказал о боевых действиях, глава Кремля признал потери России в войне против Украины.

Он признал потери на государственном уровне, потому что уделил этому 6 – 7 минут. Это очень много для такой речи,

– отметил Попов.

За всю речь для россиян было разве что одно "светлое пятно". Это то, что Путин задекларировал Азовское море якобы как внутреннее море России, а также похвастался, что оккупированный Крым получил сухопутный коридор.