С детства у Путина уже было два клона, – психолог о двойниках диктатора
Поговаривают, что у Владимира Путина немало двойников. Они выступают вместо диктатора на разных мероприятиях, что порождает немало обсуждений. В частности, доподлинно неизвестно, сколько же настоящему Путину лет.
Согласно государственным источникам, ему 70 лет. В других же говорится, что ему 72 года. Об этом 24 Канала сказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.
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"Бункерный на этот возраст выглядит. А те, которых мы видели в "Гостином дворе" и на стадионе – они несколько моложе. Стадионному я и 60 не дал бы. Тому, кто выступал перед депутатами, за 60, но не 70", – отметил психолог.
Два пути Путина
Предполагают, что Владимир Путин намеренно скрывает свой возраст. По некоторой информации, его дата рождения, стоящая в "Википедии", ложная. Это почти подтвердила корреспондентка из стран Балтии, исследовавшая два пути развития Путина.
Даже в детстве у него уже есть два клона. То есть Путин – это полный театр,
– утверждает психолог.
Речь идет о таких путях развития диктатора:
- официальный;
Как будто Путин из русской глубинки, где отец был рабочим. "Мать тоже не была в высших статусах, домохозяйка или что-нибудь такое", – рассказал кандидат психологических наук.
- из Грузии.
Там у Путина был отчим и мать, пытавшаяся выжить за его счет. "И именно там однажды у Путина зародился этот "железный характер". На самом деле я не вижу даже у настоящего Путина железного характера. Но есть такие мифы", – отметил Дмитрий Попов.
Настоящий Путин уже мертв
- После выступлений российского диктатора Владимира Путина на федеральном собрании 21 февраля и на стадионе "Лужники" 22 февраля снова заговорили о его двойниках. Попов уверяет: настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года.
- По мнению психолога, есть несколько сигналов, свидетельствующих о том, что российский диктатор на самом деле уже мертв. Попов вспомнил, что в российском пространстве именно в это время заметили, как его жена Людмила Путина стала жить отдельной от мужа жизнью. "Когда жена давала интервью и сказала, что его (Путина – 24 Канал) нет с 2006 года. Может, ошибочно, а, может, что-то действительно у нее "взорвалось". Этого нет на видео. Это было напечатано", – сказал он.
- Психолог добавил, что невозможно проверить, правда ли это. Но такая информация есть и она может являться сигналом для того, чтобы предполагать смерть настоящего Путина.