Тема двойников раскрыта: террорист Гиркин рассказал, как различать дублеров Путина

Ни для кого не секрет, что Владимир Путин большую часть времени просиживает в бункере. На публике его "представляют" двойники.

Террорист Гиркин, обменявшийся очередными угрозами с Евгением Пригожиным, на этот раз решил объяснить, как отличить настоящего бункерного деда от его двойников.

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Гиркин заметил, что настоящий Путин на Рождество находился в кремлевском храме. Священники боялись лишний раз подойти к бункерному деду. Террорист предположил, что, возможно, в храме также был снайпер, который выстрелил бы в каждого, кто приблизился бы к Путину.

Кроме того, Гиркин отметил, что настоящий Путин принимает министров, сидя за километровым столом и глядя на своих приспешников в бинокль. Тем временем "выходят в люди" двойники Путина. Они выдают награды и общаются.

ГУР МО о Путине его двойниках

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины – рассказал, что самочувствие Путина существенно ухудшилось.

Пока появляется в эфирах, на люди выходит. Но здоровье сложное. Двойники применяют. Даже из его внешнего вида видно, что проходит какая-то стадия обострения, а затем его немножко приводят в порядок и он снова появляется,

– объяснил Скибицкий.

Алексей Данилов отметил, что в России вопрос Путина – почти закрытый. Некоторым даже известно имя преемника.