Могут ли в Украине мобилизовать мужчину с двойным гражданством: ответ юриста

Конституция Украины не признает двойного гражданства. В то же время она не предусматривает автоматической потери украинского гражданства при получении другого.

Юристы компании INSEININ объясняют, что человек остается гражданином Украины, пока не осуществит официальной процедуры выхода из гражданства, передает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать человека с двойным гражданством

Согласно действующему законодательству, гражданин Украины, который имеет второе гражданство, подлежит воинскому учету наравне с другими.

Наличие иностранного паспорта не является основанием для освобождения от мобилизации.

То есть, человек не может быть освобожден от военной службы только потому, о имеет двойное гражданство. Более того, попытка выехать за границу на основе иностранного паспорта может расцениваться как незаконная.

Напомним, что в Украине разрешили иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии, но при определенных условиях.