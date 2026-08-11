Об этом пишет издание Daily Mail.

Что известно об успешных ударах украинских Сил обороны УГО?

Украинские дальнобойные дроны существенно ослабили систему противовоздушной обороны, что прикрывала роскошную резиденцию Владимира Путина в Геленджике. Точечные удары лишили стратегический объект ключевых средств защиты.

7 августа недалеко от дворца в Краснодарском крае был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", а уже через два дня – расположенный рядом зенитно-ракетный комплекс С-400. Установка РЭБ использовалась для создания помех спутниковой связи Starlink. Ее ликвидация открыла украинским беспилотникам прямой путь к ЗРК С-400, предназначенному для отражения атак авиации и крылатых ракет.

По словам командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр", позиции вражеского комплекса горели и искрились в течение трех часов. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил на основе спутниковых снимков уничтожение как минимум одной пусковой установки, отметив: "Теперь дворец Путина остался без защиты".

Роскошный комплекс площадью около 17 700 квадратных метров оценивают в миллиард фунтов стерлингов. Резиденция имеет 16-этажную подземную часть, бункер в скале и окружена специальной бесполетной зоной с десятками башен, где ранее размещались комплексы "Панцирь". Из-за растущей угрозы ударов украинских беспилотников диктатор редко посещает это место на Черноморском побережье, отдавая предпочтение резиденции на озере Валдай.

Напомним, из-за регулярных атак БПЛА Владимир Путин существенно изменил географию своих передвижений и практически перестал посещать европейскую часть России. С июня 2026 года диктатор покидает свои резиденции в Москве, Петербурге или на Валдае только для поездок в Сибирь и другие отдаленные регионы, где угроза воздушных ударов минимальна. За это время он побывал в Иркутске, Омске, Красноярском крае и запланировал визит в Новосибирск.

Единственным исключением стала Казань, но туда Путин приезжал на заранее запланированный саммит под прикрытием беспрецедентных мер безопасности с отключением связи и привлечением силовиков из других областей. Страх диктатора за собственную жизнь заметно усилился после вероятной атаки беспилотников на одну из его резиденций в декабре.