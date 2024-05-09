Теперь во дворце Путина нет ни казино, ни стриптиза. Зато появилась часовня. Также повсюду в доме висят картины с изображением войны. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, объяснил 24 Каналу, кто занимается обустройством имения диктатора.

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Заблудившийся на войне

"Королевство" Путина в Геленджике изменилось после долгих ремонтов. Любовь Путина к войне решили отразить еще и в интерьере. Так одно основных помещений дворца теперь украшено картинами с изображением сражений и трупов. Иронично и символично, что главное полотно называется "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!".

Эти картины вешают его подданные, потому что знают, что Путин сошел с ума на теме войны. Я еще в 2019 году разговаривал с одним из его дворецких, и он рассказывал, что Путину безразлично на внутреннюю ситуацию. Он постоянно проводил совещания с конструкторами оружия, изучал различные образцы, поэтому ему не было дела до руководства страной. Подданные очень хорошо чувствовали настроения царя,

– отметил Геннадий Гудков.

Владимир Путин задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину готовился к большой войне. Это не могла не почувствовать даже путинская прислуга, поэтому под настроение диктатора и украшали его дворец.

"Удивительно, что его еще не изобразили как Наполеона, побеждающего НАТО и США. Вся эта система диктатура построена на том, что придворные удерживают свою должность только потому, что понимают психологию вождя и точно знают, что сегодня важно. Те, кто не угадывает настроения – долго не задерживается", – подчеркнул Гудков.

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