Тепер у палаці Путіна немає ні казино, ні стриптизу. Зате з'явилась каплиця. Також всюди у будинку висять картини із зображенням війни. Геннадій Гудков, російський опозиційний політик, пояснив 24 Каналу, хто займається облаштуванням маєтку диктатора.

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Схибнутий на війні

"Королівство" Путіна у Геленджику змінилося після довгих ремонтів. Любов Путіна до війни вирішили відобразити ще й в інтер'єрі. Так одне основних приміщень палацу тепер прикрашене картинами із зображенням битв і трупів. Іронічно та символічно, що головне полотно називається "Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!".

Ці картини вішають його піддані, бо знають, що Путін збожеволів на темі війни. Я ще у 2019 році розмовляв з одним із його дворецьких, і він розповідав, що Путіну байдуже на внутрішню ситуацію. Він постійно проводив наради з конструкторами зброї, вивчав різні зразки, тому йому не було діла до керівництва країною. Піддані дуже добре відчували настрої царя,

– зазначив Геннадій Гудков.

Владімір Путін задовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну готувався до великої війни. Це не могла не відчути навіть путінська прислуга, тож під настрій диктатора і прикрашали його палац.

"Дивно, що його ще не зобразили як Наполеона, що перемагає НАТО та США. Вся ця система диктатура побудована на тому, що придворні утримують свою посаду тільки тому, що розуміють психологію вождя та точно знають, що сьогодні важливо. Ті, хто не вгадує настрої – довго не затримується", – наголосив Гудков.

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