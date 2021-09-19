Дворы залило нечистотами: в Николаеве прорвало канализационный коллектор
Источник:"Преступности.НЕТ"
В Николаеве на улице Липовой произошел неприятный инцидент – прорыв канализационного коллектора. Улицу и дворы частных домов залило нечистотами, местами даже размыло землю и образовались ямы.
Прорыв канализации произошел в парке "Дружба" вечером 18 сентября. После этого по улице буквально хлынул грязный поток.
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Нечистотами залило улицу и дворы частных домов
Залило дворы частных домов, которые были расположены вдоль. Мощный поток размыл землю, в результате чего появились даже ямы.
Местным жителям авария наделала немало вреда. В частности, уничтожила насаждения на приусадебных участках.
Кроме растений пострадали будки собак, песочницы, игрушки. Все это прямо сейчас выбрасываем. При этом вонь стоит невероятная,
– рассказала одна из местных жительниц.
Коммунальщики говорят, что утечку остановили
В "Николаевводоканал" подтвердили, что произошел прорыв канализационного коллектора. Коммунальщики говорят, что утечку остановили около 23:00.
Смотрите фото с места прорыва / Фото "Преступности.НЕТ":
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