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      Двое украинских военных подорвались на Донбассе

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      На Донбассе подорвались 2 украинских бойцов / slovoidilo.ua

      На оккупированном Донбассе двое украинских военных получили боевые ранения из-за подрыва на взрывном устройстве.

      С начала суток 28 января вооруженные формирования Российской Федерации уже 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

      Кстати: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши позиции вблизи:

      • Лебединского;
      • Березового.

      Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку:

      • Орехового;
      • Новотошковского.

      Пока неизвестно, каково состояние здоровья у 2 украинских бойцов.

      Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников. Последним был 41-летний боец ​​Евгений Щуренко.

      Недавно подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и из них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.

      Обратите внимание: Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оккупированные территории Постраждалі Операция Объединенных сил
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