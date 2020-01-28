Двое украинских военных подорвались на Донбассе
На оккупированном Донбассе двое украинских военных получили боевые ранения из-за подрыва на взрывном устройстве.
С начала суток 28 января вооруженные формирования Российской Федерации уже 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.
Кстати: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши позиции вблизи:
- Лебединского;
- Березового.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку:
- Орехового;
- Новотошковского.
Пока неизвестно, каково состояние здоровья у 2 украинских бойцов.
Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников. Последним был 41-летний боец Евгений Щуренко.
Недавно подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и из них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.
Обратите внимание: Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала