Двое украинских военных подорвались на Донбассе

На оккупированном Донбассе двое украинских военных получили боевые ранения из-за подрыва на взрывном устройстве.

С начала суток 28 января вооруженные формирования Российской Федерации уже 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши позиции вблизи:

Лебединского;

Березового.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку:

Орехового;

Новотошковского.

Пока неизвестно, каково состояние здоровья у 2 украинских бойцов.

Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников. Последним был 41-летний боец ​​Евгений Щуренко.

Недавно подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и из них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала