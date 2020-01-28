Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

На окупованому Донбасі двоє українських військових отримали бойові поранення через підрив на вибуховому пристрої.

Від початку доби 28 січня збройні формування Російської Федерації вже 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші позиції поблизу:

Лебединського;

Березового.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:

Оріхового;

Новотошківського.

Наразі невідомо, який стан здоров’я в 2 українських бійців.

Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 11 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.

Нещодавно підконтрольні Росії бойовики влаштували збройні провокації на ділянці розведення сил у Петрівському. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових і з них показово стріляли у бік окупованих районів.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу