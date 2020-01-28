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      Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

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      На Донбасі підірвалися 2 українських бійців / slovoidilo.ua

      На окупованому Донбасі двоє українських військових отримали бойові поранення через підрив на вибуховому пристрої.

      Від початку доби 28 січня збройні формування Російської Федерації вже 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

      До речі: Українські розвідники схопили в полон бойовика на Донбасі

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші позиції поблизу:

      • Лебединського;
      • Березового.

      Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:

      • Оріхового;
      • Новотошківського.

      Наразі невідомо, який стан здоров’я в 2 українських бійців.

      Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 11 захисників. Останнім був 41-річний боєць Євген Щуренко.

      Нещодавно підконтрольні Росії бойовики влаштували збройні провокації на ділянці розведення сил у Петрівському. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових і з них показово стріляли у бік окупованих районів.

      Зверніть увагу: Катування, спроби суїциду і бажання помсти: Асєєв відверто розповів про полон бойовиків

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Постраждалі Окуповані території Збройні сили України
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