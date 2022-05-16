Двух айтишников подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами

В Киеве правоохранители обнаружили двух коллаборантов. Следователи уже сообщили мужчинам о подозрении.

Подозреваемые предоставляли России услуги в сфере информационных технологий. Такая же помощь была и для органов так называемой власти, которую россияне создали на временно оккупированной территории Украины.

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Коллаборанты помогали врагу 2 месяца

Изменников обнаружили следственные полиции вместе со Службой безопасности Украины.

Следствие установило, что два предпринимателя в период с марта по май 2022 года обеспечивали функционирование программного обеспечения для российских оккупантов.

Таким образом, они могли работать на своих предприятиях, учреждениях и организациях. Также работали и незаконные так называемые органы власти временно оккупированной территории Донецкой области.

У преступников произвели обыск

Предприниматели родом из Донецкой области. Одному из них 47 лет, другому – 52. На работе и дома у них правоохранители провели обыски. Таким образом, санкционировано удалось изъять документы, деньги, флеш-носители и серверы. Все эти вещи были направлены на необходимые экспертизы.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в коллаборационизме. За совершенное преступление против государства теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также их могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меры пресечения.

Коллаборанты в Украине

С тех пор, как Россия напала на нашу землю, участились сообщения о коллаборантах и предателях, занявших сторону врага. Наиболее остро это можно наблюдать на временно оккупированной территории Херсона. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские власти все отслеживают и каждого ждут наказания.

СБУ уже обнаруживала одного из коллаборантов в Херсонской области. Он помогал российским захватчикам похищать и пытать своих людей. Правоохранители провели спецоперацию. Сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию нашего государства. Следственные действия продолжаются.

Отличился и чиновник Укрзализныци, которого также подозревают в госизмене. Он помогает российским захватчикам восстановить сообщение между оккупированными территориями Донбасса и Россией. Речь идет о начальнике станции "Южнодонбасская" подразделения "Станция Волноваха".

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