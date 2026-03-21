60 дней на позиции и 3 суток "без вести" под завалами: уникальная история спасения бойцов "Магуры"
- Бойцы "Чак" и "Сыч" 60 дней держали оборону на позиции.
- Однажды их засыпало после атаки российского FPV-дрона, а после трех дней поисков их удалось спасти.
Пехотинцы 5 роты 2 МБ 47 ОМБр "Чак" и "Сыч" держали оборону позиции на Северо-Слобожанском направлении 2 месяца. Ротация откладывалась из-за неподходящих погодных условий.
А однажды на позицию прилетел еще и российский FPV-дрон, бойцов засыпало. Историю их спасения рассказали в "Магуре".
Как "Чака" и "Сыча" спасли?
Когда собратьям удалось добраться до позиции, они искали "Чака" и "Сыча" дроном с громкоговорителем и сбрасывали еду. Но они не откликались.
Воины 3 суток были в статусе "пропавшие без вести".
Но, когда на соседнюю позицию заходили другая группа пехотинцев, она проверила заваленный блиндаж и услышала крик из-под земли. На адреналине бойцы начали разбирать завалы, чтобы спасти собратьев.
Гудело все в голове... Прямой прилет... Услышал знакомый голос, и я крикнул "Слава Украине"... Каши оставалось вот так вот... Паек... пакет был на дни на двоих. На сутки. И растягивали. И два дня мочу свою пили, потому что не было воды,
– рассказали "Чак" и "Сыч", сразу после выхода.
Обоих осмотрели медики, отправили в госпиталь и реабилитацию. Один из них жаловался на боли в бедре и почке.
Что происходит на Северо-Слобожанском направлении?
Российские солдаты из 80-й мотострелковой бригады, которые дислоцируются на Сумщине, избивают новобранцев и отбирают у них деньги, потому что те получают большие выплаты. Командиры знают об этом, но на жалобы угрожают наказаниями.
Между тем Россия назначила нового командира на Сумском направлении – генерал-майора Зульфата Нигматзянова. Он известен применением "мясных штурмов". Это может свидетельствовать об усилении наступательных действий России на этом участке фронта.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что, несмотря на удачные действия ВСУ, враг и дальше готовится к новым наступлениям. Оккупанты имели целью полностью захватить Донецкую область, часть Сумщины, Харьковщины, продвинуться в Запорожье и взять под контроль часть Днепропетровщины.