А одного дня на позицію прилетів ще й російський FPV-дрон, бійців засипало. Історію їхнього порятунку розповіли у "Маґурі".

Дивіться також Від карми – не втекти: прикордонники показали, як б'ють окупантів у районі Гуляйполя

Як "Чака" і "Сича" врятували?

Коли побратимам вдалося дістатися позиції, вони шукали "Чака" і "Сича" дроном із гучномовцем та скидали їжу. Але вони не відгукувалися.

Воїни 3 доби були в статусі "зниклі безвісти".

Але, коли на сусідню позицію заходили інша група піхотинців, вона перевірила завалений бліндаж і почула крик з-під землі. На адреналіні бійці почали розбирати завали, щоб врятувати побратимів.

Гуділо все в голові… Прямий прильот… Почув знайомий голос, і я крикнув "Слава Україні"… Каші залишалося отак от... Пайок... пакет був на дні на двох. На добу. І розтягували. І два дні мочу свою пили, бо не було води,

– розповіли "Чак" і "Сич", одразу після виходу.

Обох оглянули медики, відправили у шпиталь та реабілітацію. Один із них скаржився на болі у стегні та нирці.

Історія порятунку "Чака" і "Сича": дивіться відео

Що відбувається на Північно-Слобожанському напрямку?