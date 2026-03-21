А однажды на позицию прилетел еще и российский FPV-дрон, бойцов засыпало. Историю их спасения рассказали в "Магуре".

Как "Чака" и "Сыча" спасли?

Когда собратьям удалось добраться до позиции, они искали "Чака" и "Сыча" дроном с громкоговорителем и сбрасывали еду. Но они не откликались.

Воины 3 суток были в статусе "пропавшие без вести".

Но, когда на соседнюю позицию заходили другая группа пехотинцев, она проверила заваленный блиндаж и услышала крик из-под земли. На адреналине бойцы начали разбирать завалы, чтобы спасти собратьев.

Гудело все в голове... Прямой прилет... Услышал знакомый голос, и я крикнул "Слава Украине"... Каши оставалось вот так вот... Паек... пакет был на дни на двоих. На сутки. И растягивали. И два дня мочу свою пили, потому что не было воды,

– рассказали "Чак" и "Сыч", сразу после выхода.

Обоих осмотрели медики, отправили в госпиталь и реабилитацию. Один из них жаловался на боли в бедре и почке.

