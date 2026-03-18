Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що, попри вдалі дії Сил оборони на фронті, противник і далі готується до нових наступів. Важливим для росіян зараз є зміна погоди, зокрема потепління, адже вони роблять ставку саме на це.

Що сприяло успіхам України на фронті?

Микола Маломуж зазначив, що росіяни чекають, коли на деревах з'явилося листя, щоб їхні пересування стали менш помітними.

Нас ще чекають складні бої, але якщо говорити в цілому, то ми не просто зірвали березневу, а осінньо-зимову наступальну операцію, яку ворог передбачав провести протягом п'яти місяців,

– сказав він.

Окупанти мали на меті повністю захопити Донецьку область, частину Сумської, Харківської, просунутись до Запоріжжя, щоб взяти також під контроль частину Дніпропетровської області.

Важливо, що жоден із планів противника йому не вдалось здійснити. Генерал армії зауважив, що мовиться не лише про провал стратегічної, але й тактичної операції на фронті.

Ми (українські військові – 24 Канал) тримаємо позиції по всьому фронту – 1270 кілометрів. Ми стримуємо ворога на восьми оперативних напрямках, де він намагається наступати,

– підкреслив він.

Суттєво також те, що нашим захисникам вдається знищувати значну кількість сил та засобів противника. Особливо на тих напрямках, де росіяни наступають дуже активно.

Мовиться про Покровсько-Мирноградський, Костянтинівський, Гуляйпільський, Лимансько-Слов'янський та Куп'янський напрямки.

Була проведена велика, тяжка бойова робота, але ми не заспокоїмося, адже ворог накопичує нові резерви й передбачає, що після погодних змін розпочне наступальні операції по всіх фронтах,

– зауважив Микола Маломуж.

Він підкреслив, що для росіян основним напрямком зараз є Гуляйпільський, але довкола Покровська також точитимуться складні бої, адже Володимир Путін не відмовляється від планів захопити всю Донецьку область.

