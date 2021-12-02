Такие соображения высказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 декабря. Произошло это на брифинге после ее выступления на Антикоррупционном форуме.

Также интересно 30 годовщина работы прокуратуры: Зеленский поздравил работников и вручил госнаграды

Расследование вероятного переворота – не дело двух дней

Производство по расследованию подготовки и проведению вероятного государственного переворота в Украину вот только 2 днями ранее внесли в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).

Об этом напомнила Ирина Венедиктова журналистам на брифинге 1 декабря, который состоялся после выступления главы Офиса генпрокурора на Антикоррупционном форуме по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков.

На этом мероприятии, напомним, представители Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов обсуждали механизмы борьбы с топовой и бытовой коррупцией.

Что я могу сказать два дня спустя после начала расследования? Лучше дождаться официальных комментариев от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так уж и спокойно. Будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуацию, не разглашали какую-либо информацию. Два дня для начала следствия – это мало,

– сказала Венедиктова.

Обратите внимание: в этом же разговоре с журналистами генпрокурор объяснила, почему процесс избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) затянулся (из-за "субъективных факторов отдельных людей").

Коротко о "перевороте" в Украине