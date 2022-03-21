Двух охранников порядка, которых оккупанты похитили на Херсонщине, удалось освободить
Источник:фейсбук Александра Бабича
Двух голопристанцев, которых во время охраны порядка похитили российские оккупанты, удалось освободить. Настроение у ребят – бодрое.
Радостное известие сообщил Александр Бабич – голопристанский городской голова. Он рассказал, что освобожденные и в дальнейшем будут охранять порядок.
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Хочу срочно проинформировать, что два представителя нашей общины, которых российские военные забрали с собой, уже вернулись домой. Их отпустили, немного помяли, но они целые, слава Богу,
– заявил Бабич.
Блюстителей порядка похитили 20 марта. Инцидент произошел на Скадовском перекрестке. Оккупанты обвиняли охранников, что они вроде бы следят за какими-то колоннами.
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