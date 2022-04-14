В двух российских бригадах потери составляют более 50% личного состава, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают терять личный состав в войне против Украины. Враг потерял более половины личного состава в двух бригадах.

Потери имеют бригады из Перевального и Севастополя.

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ. Потери двух российских бригад составляют более 50% личного состава.

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Речь идет о 126 отдельной бригаде береговой обороны и 127 отдельной разведывательной бригаде.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава,

– заявили в Генштабе.

Добавим, что по состоянию на утро 14 апреля, по данным Генштаба, Россия в войне против Украины уже потеряла около 19 900 военных.

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