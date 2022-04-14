Втрати мають бригади з Перевального та Севастополя

Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ. Втрати двох російських бригад складають понад 50% особового складу.

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Йдеться про 126 окрему бригаду берегової оборони та 127 окрему розвідувальну бригаду.

За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50 відсотків особового складу,

– заявили у Генштабі.

Додамо, що станом на ранок 14-го квітня, за даними Генштабу, Росія у війні проти України вже втратила близько 19 900 військових.

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