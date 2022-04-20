На двух жителей, поднявших в Херсоне коммунистический флаг, завели дело

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении двух жителей Херсона. Они вывесили флаг с коммунистической символикой.

Мужчины подняли красный флаг с коммунистическими символами на флагшток возле мемориала "Вечный огонь".

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Это – нарушение украинского законодательства

Делом занимаются представители Херсонской областной прокуратуры. Они открыли уголовное производство. Мужчины нарушили законодательство по публичному использованию запретной символики.

Им грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

Аналогичное дело было открыто по факту восстановления памятника Ленину в Геническе.

В Херсонской областной прокуратуре также отмечают: увидели военное преступление России – обязательно фиксируйте и присылайте фотографии или видео на специальный сайт warcrimes.gov.ua.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, Россия намерена провести фейковый референдум на территориях Запорожской и Херсонской областей. После этого они будут принудительно "мобилизовывать" население и бросать их в самые горячие точки под контролем заградительных отрядов.

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