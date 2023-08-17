Двусторонние проблемы: в Офисе Президента назвали самые большие трудности между бизнесом и госорганами

В Украине есть системные трудности в коммуникации между бизнесом и госинституциями. Наибольшими в этой сфере являются налоговые и земельные проблемы.

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что у бизнеса также возникают проблемы взаимодействия с государственными заказчиками и связанные с пользованием недрами.

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"Сегодня большинство бизнесменов, которые публично объявляли, что у них есть какие-то проблемы, не очень хотят приходить к откровенному диалогу, потому что, к большому сожалению, проблемы более двусторонние", – отметил он.

По словам заместителя руководителя ОП, действительно, не всегда нужны обыски с привлечением большого количества представителей силовых структур, когда совершено незначительное правонарушение, и такие факты также имеют место. Шурма отметил, что есть и другие случаи: когда крупная компания жалуется, например, что ей насчитали 100 миллионов гривен налогов, а анализ показывает, что они выводили большие суммы в низконалоговые зоны.

И если бы такие вещи происходили в развитых странах – в Соединенных Штатах или странах ЕС, я думаю, что совсем другие санкции были бы применены,

– добавил представитель Офиса Президента.

По его словам, если есть факты безосновательного возбуждения уголовных дел, то правоохранители обычно довольно быстро на это реагируют. Например, есть компания ОККО, в отношении которой безосновательно возбудили уголовные дела. По итогам диалога несколько дел закрыто, улучшено взаимодействие с органами власти. И эти примеры не единичны.

Мы призываем бизнес обращаться, если есть конкретные случаи вымогательства взяток, коррупции, давления. Через любую из бизнес-ассоциаций, через офис бизнес-омбудсмена. Мы со всеми этими институциями общаемся, получаем информацию, анализируем, и есть уже определенная реакция. Президент Украины до начала полномасштабной войны активно встречался с бизнесом и сейчас мы возобновим эту практику. Мы реагируем и разбираем конкретные случаи, на основе которых следует вносить системные изменения в законодательство. Это, собственно говоря, то, что мы сейчас делаем,

– рассказал Ростислав Шурма.

Он также добавил, что нужно расширять программы поддержки бизнеса, и экономический блок правительства сегодня это делает.