Про це розповів заступник керівника ОП Ростислав Шурма в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що у бізнесу також виникають проблеми взаємодії з державними замовниками та ті, що пов'язані з користуванням надрами.

Читайте також Кабмін скасував ліцензії на деякі товари з Північної Македонії: у чому причина

"Сьогодні більшість бізнесменів, які публічно оголошували, що у них є якісь проблеми, не дуже хочуть приходити до відвертого діалогу, тому що, на превеликий жаль, проблеми більше двосторонні", – зазначив він.

За словами заступника керівника ОП, дійсно, не завжди потрібні обшуки із залученням великої кількості представників силових структур, коли здійснено незначне правопорушення, і такі факти також мають місце. Шурма зауважив, що є й інші випадки: коли велика компанія скаржиться, наприклад, що їй нарахували 100 мільйонів гривень податків, а аналіз показує, що вони виводили великі суми в низькоподаткові зони.

І якби такі речі відбувались у розвинених країнах – у Сполучених Штатах чи у країнах ЄС, я думаю, що зовсім інші санкції були б застосовані,

– додав представник Офісу Президента.

За його словами, якщо є факти безпідставного порушення кримінальних справ, то зазвичай правоохоронці доволі швидко на це реагують. Наприклад, є компанія ОККО, щодо якої безпідставно порушили кримінальні справи. За підсумками діалогу декілька справ закрито, покращена взаємодія з органами влади. І ці приклади непоодинокі.

Ми закликаємо бізнес звертатись, якщо є конкретні випадки вимагання хабарів, корупції, тиску. Через будь-яку з бізнес-асоціацій, через офіс бізнес-омбудсмена. Ми з усіма цими інституціями спілкуємося, отримуємо інформацію, аналізуємо, і є вже певна реакція. Президент України до початку повномасштабної війни активно зустрічався з бізнесом і зараз ми відновити цю практику. Ми реагуємо і розбираємо конкретні випадки, на основі яких потрібно вносити системні зміни до законодавства. Це, власне кажучи, те, що ми зараз робимо,

– розповів Ростислав Шурма.

Він також додав, що треба розширювати програми підтримки бізнесу, і економічний блок уряду сьогодні це робить.