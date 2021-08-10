Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Северного полюса
Источник:NASA
Лесные пожары бушуют в России уже месяц. Власть убеждает, что ситуация под контролем, однако стихия не утихает. В NASA сообщили, что дым от пожаров достиг Северного полюса.
Впервые небо Арктики покрыло дымом от лесных пожаров. Это зафиксировал спутник Aqua.
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Масштабы выбросов углекислого газа поражают
В космическом агентстве сообщили, что дым протянулся на 3200 км от Якутии до Северного полюса. Также облака дыма покрыли небо над частью Монголии, включая столицу Улан-Батор.
По подсчетам ученых, пожары в России спровоцировали выброс в атмосферу 505 мегатонн углекислого газа. Это на 55 мегатонн больше, чем за весь 2020 год. Таковы данные атмосферного мониторинга в рамках программы "Коперник".
В некоторых регионах России ввели режим ЧС
С 9 августа режим чрезвычайной ситуации действует на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Также от пожаров страдает Чукотка, Карелия, Магаданская, Челябинская и Томская области, Алтайский и Хабаровский края.
Из-за лесных пожаров на улицах городов все в дыму: видео
По состоянию на 10 августа пожары охватили 1,5 миллиона гектаров.
Пожары в России: главное
- Первые пожары вспыхнули в Челябинской области еще 9 июля 2021 года. За один день стихия уничтожила более 60 жилых домов.
- Позже огонь охватил Якутию. Именно в этом регионе стихия набрала обороты. Губернатор Якутии обвинил украинцев в рассеивании паники.
- Пожары, вспыхнувшие в Карелии, 25 июля 2021 года добрались до Финляндии.