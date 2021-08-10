Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Северного полюса

Лесные пожары бушуют в России уже месяц. Власть убеждает, что ситуация под контролем, однако стихия не утихает. В NASA сообщили, что дым от пожаров достиг Северного полюса.

Впервые небо Арктики покрыло дымом от лесных пожаров. Это зафиксировал спутник Aqua.

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Масштабы выбросов углекислого газа поражают

В космическом агентстве сообщили, что дым протянулся на 3200 км от Якутии до Северного полюса. Также облака дыма покрыли небо над частью Монголии, включая столицу Улан-Батор.

По подсчетам ученых, пожары в России спровоцировали выброс в атмосферу 505 мегатонн углекислого газа. Это на 55 мегатонн больше, чем за весь 2020 год. Таковы данные атмосферного мониторинга в рамках программы "Коперник".

В некоторых регионах России ввели режим ЧС

С 9 августа режим чрезвычайной ситуации действует на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Также от пожаров страдает Чукотка, Карелия, Магаданская, Челябинская и Томская области, Алтайский и Хабаровский края.

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По состоянию на 10 августа пожары охватили 1,5 миллиона гектаров.

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