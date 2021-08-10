Уперше небо Арктики вкрило димом від лісових пожеж. Це зафіксував супутник Aqua.
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Масштаби викидів вуглекислого газу вражають
У космічному агентстві повідомили, що дим протягнувся на 3200 кілометрів від Якутії до Північного полюса. Також хмари диму вкрили небо над частиною Монголії, включно зі столицею Улан-Батором.
За підрахунками вчених, пожежі в Росії спровокували викид в атмосферу 505 мегатонн вуглекислого газу. Це на 55 мегатонн більше, ніж за весь 2020 рік. Такими є дані атмосферного моніторингу в рамках програми "Коперник".
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З 9 серпня режим надзвичайної ситуації діє на території Якутії, Красноярського краю та Іркутської області. Також від пожеж страждає Чукотка, Карелія, Магаданська, Челябінська й Томська області, Алтайський та Хабаровський краї.
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Станом на 10 серпня пожежі охопили 1,5 мільйона гектарів.
Пожежі в Росії: головне
- Перші пожежі спалахнули у Челябінські області ще 9 липня 2021 року. За один день стихія знищила понад 60 житлових будинків.
- Пізніше вогонь охопив Якутію. Саме в цьому регіоні стихія набрала обертів. Губернатор Якутії звинуватив українців у розсіюванні паніки.
- Пожежі, які спалахнули в Карелії, 25 липня 2021 року дісталися до Фінляндії.