Пожежі із лісу роздмухав вітер, і вони досягли чотирьох населених пунктів на півдні Челябінської області. Там уже оголосили режим надзвичайної ситуації.
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Лісові пожежі перекинулися на будинки
Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не вгавав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у 3 районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.
Задимлене селище Париж / Фото з телеграму kartalinka
Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено 6 житлових будинків.
Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні.
На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії.
Згарище у селі Джабик / Фото з телеграму kartalinka
Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.
Автобус їде крізь охоплене вогнем селище у Челябінській області: дивіться відео
У зв'язку з небезпекою рятувальники обмежили проїзд у 7 населених пунктів. З 4 селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.
Де спалахнули масштабні лісові пожежі: дивіться на карті
Лісові пожежі: останні випадки
- На початку липня від страшного вогню страждає Кіпр. В історії країни це найгірша трагедія з часів війни, відтак влада звернулася по допомогу до інших держав.
- Від вогню довелося евакуювати 7 поселень, загинули 4 людини.
- Наприкінці червня аномальна спека призвела до неконтрольованих лісових пожеж у Канаді. Вогонь охопив 5 тисяч гектарів, в окрузі Томпсон-Нікола оголосили надзвичайних стан.