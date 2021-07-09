Пожежі із лісу роздмухав вітер, і вони досягли чотирьох населених пунктів на півдні Челябінської області. Там уже оголосили режим надзвичайної ситуації.

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Лісові пожежі перекинулися на будинки

Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не вгавав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у 3 районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.



Задимлене селище Париж / Фото з телеграму kartalinka

Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено 6 житлових будинків.

Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні.

На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії.



Згарище у селі Джабик / Фото з телеграму kartalinka

Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.

Автобус їде крізь охоплене вогнем селище у Челябінській області: дивіться відео

У зв'язку з небезпекою рятувальники обмежили проїзд у 7 населених пунктів. З 4 селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.

Де спалахнули масштабні лісові пожежі: дивіться на карті

Лісові пожежі: останні випадки