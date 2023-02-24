Дыма без огня не бывает, – Зеленский о том, когда Украина получит F-16

Владимир Зеленский прокомментировал обучение украинских пилотов на F-16. Ведь наши пилоты тренируются, хотя еще не принято решение о передаче Украине истребителей.

В этом отношении украинский лидер отметил на пресс-конференции, что есть ощущение, что три страны Европы могут предоставить нам самолеты и тренировать пилотов. Также президент прокомментировал вопрос времени, сообщает 24 Канал.

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Что сказал президент о самолетах F-16

Владимир Зеленский отметил, что кроме средств противовоздушной обороны и дронов Украина также сегодня говорит с партнерами о самолетах, поскольку это тоже часть противовоздушной обороны.

По словам украинского лидера, союзники понимают, что Украина хочет использовать истребители в защиту неба.

Моя встреча с премьером Британии дает ответ, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Великобританией. Сегодня (24 февраля – 24 Канал) у меня была встреча с премьером Польши Моравецким – мы открываем возможность учений на F16. У нас есть разговоры, переговоры,

– заметил президент Украины.

По словам Зеленского, у нас есть реальное чувство, что еще с тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Однако президент заметил, что не хочет говорить, о каких странах идет речь.

"Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает. Некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложные, но это и есть комплексная защита неба", – отметил украинский лидер.