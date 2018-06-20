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Дымовые шашки и газ: в Харькове сессия горсовета отличилась нешуточными страстями

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Утром, 20 июня, в здании Харьковского горсовета возникла потасовка между правоохранителями и активистами, а после в сторону последних человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика.

Как видно со страниц в Facebook членов "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха и Дмитрия Дробота, активисты сначала провели пикет у мэрии с требованием обеспечить допуск всех желающих на сессию горсовета.

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По словам протестующих, они каждый раз подают заявки на участие в сессии, однако им отказывают в том, что якобы в сессионном зале нет свободных мест.

Спустя активисты попытались пройти в зал заседаний, но в коридорах горсовета возникла потасовка между ними и муниципальной охраной, а после мужчина с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались пройти в зал, пишет "Громадское".

По информации издания, в помещении также подожгли дымовые шашки.

"Они (активисты) шашки бросают здесь, мебель разбрасывают. А можно закрыть эти окна? Дым пошел, надо окна закрыть и все. Если полиция не реагирует, когда вытравливают депутатов, то все понятно, с кем здесь полиция дружит", – заявил во время сессии мэр города Геннадий Кернес, передает "Depo. Харьков".

Кроме того, мэр города неоднократно спрашивал, не стало ли кому-то в зале плохо, и предложил вызвать "скорую".

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В итоге сессия продолжилась. На место вызвали полицию и спасателей.

"В 10:07 в дежурную часть поступил звонок о задымлении второго этажа горсовета. На месте работали 3 отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно — на лестнице. Была проведена эвакуация из помещения. На месте работает оперативная группа ГСЧС и правоохранителей", – рассказал представитель ГСЧС Игорь Лупандин.

Как убеждает Дмитрий Дробот, активисты после столкновений выбросили в мусорник заместителя Кернеса.

"2-3 этаж горсовета заблокировано титушками Кернеса. В ответ Нацкорпус и ультрас заблокировали выезд Кернеса с внутреннего двора, который хотел покинуть здание. Зал для пресс-службы, куда хотела попасть часть активистов, – полностью свободна. Почему не пустили активистов, никто не объяснил", – отметил он.

 

Теги: Новости Украины столкновения Геннадий Кернес Новости Харькова Фотоновости
Источник: 24 Канал
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