В Джанкое в Крыму Россия остановила обучение, чтобы разместить в школах военных
Источник:Генштаб ВСУ
В городе Джанкой, который находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По информации, эти учебные заведения будут использовать для размещения военнослужащих вооруженных сил России, которые будут прибывать в город.
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Россия использует Крым как военную базу для запуска агрессии против Украины
Напомним, ранее Алексей Арестович призвал вести "тотальную рельсовую войну". Ведь именно по железной дороге происходит поставка техники и военных на украинские территории. Особенно это касается направления Крым – Мелитополь, ведь именно там противник обеспечивает группировку, штурмующую Мариуполь.
"Тотальная рельсовая война" особенно касается направлений:
- Крым – Мелитополь;
- Крым – Херсон.
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